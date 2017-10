UPDATE 6-Tennis-St Petersburg Open men's singles results

Sept 20 (Gracenote) - Results from the St Petersburg Open Men's Singles matches on Wednesday Round 2 Liam Broady (Britain) beat Adrian Mannarino (France) 2-6 6-4 6-0 Damir Dzumhur (Bosnia and Herzegovina) beat Marcos Baghdatis (Cyprus) 6-4 7-6(4) Round 1 Joao Sousa (Portugal) beat Evgeny Donskoy (Russia) 7-6(2) 6-3 Thomas Fabbiano (Italy) beat Daniil Medvedev (Russia) 7-6(4) 7-5 Rogerio Dutra Silva (Brazil) beat Radu Albot (Moldova) 2-6 6-2 6-2 4-Jan-Lennard Struff (Germany) beat 8-Borna Coric (Croatia) 3-6 6-2 6-4 Guido Pella (Argentina) beat Dusan Lajovic (Serbia) 7-6(4) 6-3