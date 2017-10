Oct 20 (Gracenote) - Results from the Stockholm Open Men's Singles Quarterfinal matches on Friday 8-Fernando Verdasco (Spain) beat 2-Kevin Anderson (South Africa) 7-6(1) 7-6(1) 4-Juan Martin del Potro (Argentina) beat 7-Yuichi Sugita (Japan) 6-2 7-6(6) 1-Grigor Dimitrov (Bulgaria) beat 5-Mischa Zverev (Germany) 6-3 6-4 6-Fabio Fognini (Italy) beat 3-Jack Sock (U.S.) 6-7(3) 7-6(2) 7-5