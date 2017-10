UPDATE 6-Tennis-Japan Open men's singles round 1 results

Oct 2 (Gracenote) - Results from the Japan Open Men's Singles Round 1 matches on Monday Yasutaka Uchiyama (Japan) beat Franko Skugor (Croatia) 6-3 3-6 6-1 Jiri Vesely (Czech Republic) beat 7-Albert Ramos (Spain) 6-2 2-6 6-3 5-Kevin Anderson (South Africa) beat Gilles Simon (France) 6-2 7-6(6) Ryan Harrison (U.S.) beat Yusuke Takahashi (Japan) 6-4 4-6 6-4 1-Marin Cilic (Croatia) beat Stefanos Tsitsipas (Greece) 6-3 6-2 Bernard Tomic (Australia) beat Joao Sousa (Portugal) 6-3 3-6 6-3 Adrian Mannarino (France) beat Go Soeda (Japan) 7-5 7-6(3)