UPDATE 6-Tennis-Japan Open men's singles round 1 results

Oct 3 (Gracenote) - Results from the Japan Open Men's Singles Round 1 matches on Tuesday Steve Johnson (U.S.) beat 2-Dominic Thiem (Austria) 4-6 7-6(5) 6-4 Lu Yen-Hsun (Taiwan) beat Taro Daniel (Japan) 6-1 6-3 Matthew Ebden (Australia) beat Ivo Karlovic (Croatia) 6-4 6-3 8-Diego Schwartzman (Argentina) beat Donald Young (U.S.) 6-2 7-5 Yuichi Sugita (Japan) beat Benoit Paire (France) 6-4 0-0 (Paire retired) Richard Gasquet (France) beat 6-Sam Querrey (U.S.) 6-4 7-6(2) 3-Milos Raonic (Canada) beat Viktor Troicki (Serbia) 6-3 6-4