July 21 (Gracenote) - Results from the Croatian International Men's Singles Quarterfinal matches on Friday 4-Paolo Lorenzi (Italy) beat 8-Jiri Vesely (Czech Republic) 1-6 7-5 6-3 Andrey Rublev (Russia) beat 3-Fabio Fognini (Italy) 6-7(5) 6-2 7-6(2) Alessandro Giannessi (Italy) beat Rogerio Dutra Silva (Brazil) 6-7(3) 6-2 7-5 Ivan Dodig (Croatia) beat 1-David Goffin (Belgium) 7-5 6-3