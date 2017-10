Oct 25 (Gracenote) - Results from the Vienna Open Men's Singles matches on Wednesday Round 2 1-Alexander Zverev (Germany) beat Gilles Simon (France) 7-6(6) 6-4 Philipp Kohlschreiber (Germany) beat Pierre-Hugues Herbert (France) 7-6(4) 6-3 Round 1 8-Jo-Wilfried Tsonga (France) beat Karen Khachanov (Russia) 6-7(2) 6-4 6-3 Damir Dzumhur (Bosnia and Herzegovina) beat Ricardas Berankis (Lithuania) 6-4 6-2 Diego Schwartzman (Argentina) beat Fabio Fognini (Italy) 6-1 2-6 6-2