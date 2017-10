Tennis-Washington Open men's singles round 2 results

Aug 3 (Gracenote) - Results from the Washington Open Men's Singles Round 2 matches on Wednesday Jared Donaldson (U.S.) beat Marc Polmans (Australia) 6-2 6-3 15-Kevin Anderson (South Africa) beat Malek Jaziri (Tunisia) 6-4 6-1 5-Alexander Zverev (Germany) beat Jordan Thompson (Australia) 4-6 6-3 7-6(5) Marcos Baghdatis (Cyprus) beat 16-Ryan Harrison (U.S.) 6-4 6-1 11-Gilles Muller (Luxembourg) beat Dmitry Tursunov (Russia) 6-1 6-2 Tommy Paul (U.S.) beat 7-Lucas Pouille (France) 7-6(6) 6-3 3-Milos Raonic (Canada) beat Nicolas Mahut (France) 7-6(2) 7-6(8)