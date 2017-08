UPDATE 25-Tennis-Wimbledon men's singles round 1 results

July 3 (Gracenote) - Results from the Wimbledon Men's Singles Round 1 matches on Monday Aljaz Bedene (Britain) beat 21-Ivo Karlovic (Croatia) 6-7(5) 7-6(6) 6-7(7) 7-6(7) 8-6 26-Steve Johnson (U.S.) beat Nicolas Kicker (Argentina) 6-4 7-5 6-3 Daniil Medvedev (Russia) beat 5-Stan Wawrinka (Switzerland) 6-4 3-6 6-4 6-1 Ruben Bemelmans (Belgium) beat Tommy Haas (Germany) 6-2 3-6 6-3 7-5 Damir Dzumhur (Bosnia and Herzegovina) beat Renzo Olivo (Argentina) 6-2 6-0 6-1 16-Gilles Muller (Luxembourg) beat Marton Fucsovics (Hungary) 7-5 6-4 6-2 Lukas Rosol (Czech Republic) beat Henri Laaksonen (Switzerland) 4-6 7-5 6-3 6-4 28-Fabio Fognini (Italy) beat Dmitry Tursunov (Russia) 6-1 6-3 6-3 Sergiy Stakhovsky (Ukraine) beat Julien Benneteau (France) 6-3 7-6(8) 2-6 6-2 14-Lucas Pouille (France) beat Malek Jaziri (Tunisia) 6-7(5) 6-4 6-4 7-6(2) 4-Rafa Nadal (Spain) beat John Millman (Australia) 6-1 6-3 6-2 7-Marin Cilic (Croatia) beat Philipp Kohlschreiber (Germany) 6-4 6-2 6-3 Peter Gojowczyk (Germany) beat Marius Copil (Romania) 7-6(5) 2-6 6-3 6-1 Andreas Seppi (Italy) beat Norbert Gombos (Slovakia) 6-2 3-6 6-2 6-1 Kevin Anderson (South Africa) beat 31-Fernando Verdasco (Spain) 2-6 7-6(5) 7-6(8) 6-3 Donald Young (U.S.) beat Denis Istomin (Uzbekistan) 5-7 6-4 6-4 4-2 (Istomin retired) Florian Mayer (Germany) beat Viktor Troicki (Serbia) 6-1 0-0 (Troicki retired) 18-Roberto Bautista (Spain) beat Andreas Haider-Maurer (Austria) 6-3 6-1 6-2 1-Andy Murray (Britain) beat Alexander Bublik (Kazakhstan) 6-1 6-4 6-2 Thiago Monteiro (Brazil) beat Andrew Whittington (Australia) 4-6 6-3 7-6(4) 7-6(5) 9-Kei Nishikori (Japan) beat Marco Cecchinato (Italy) 6-2 6-2 6-0 30-Karen Khachanov (Russia) beat Andrey Kuznetsov (Russia) 7-6(4) 2-6 6-3 1-6 6-2 Jerzy Janowicz (Poland) beat Denis Shapovalov (Canada) 6-4 3-6 6-3 7-6(2) Nikoloz Basilashvili (Georgia) beat Carlos Berlocq (Argentina) 6-4 7-6(3) 6-1 Benoit Paire (France) beat Rogerio Dutra Silva (Brazil) 6-4 3-6 7-6(10) 6-4 Simone Bolelli (Italy) beat Lu Yen-Hsun (Taiwan) 6-3 1-6 6-3 6-4 24-Sam Querrey (U.S.) beat Thomas Fabbiano (Italy) 7-6(5) 7-5 6-2 Dustin Brown (Germany) beat Joao Sousa (Portugal) 3-6 7-6(5) 6-4 6-4 12-Jo-Wilfried Tsonga (France) beat Cameron Norrie (Britain) 6-3 6-2 6-2 Pierre-Hugues Herbert (France) beat 20-Nick Kyrgios (Australia) 6-3 6-4 (Kyrgios retired)