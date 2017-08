UPDATE 26-Tennis-Wimbledon men's singles round 1 results

July 4 (Gracenote) - Results from the Wimbledon Men's Singles Round 1 matches on Tuesday Adrian Mannarino (France) beat 19-Feliciano Lopez (Spain) 5-7 6-1 6-1 4-3 (F. Lopez retired) Dudi Sela (Israel) beat Marcel Granollers (Spain) 4-6 6-3 1-6 6-2 6-1 Frances Tiafoe (U.S.) beat Robin Haase (Netherlands) 6-3 3-6 7-6(5) 7-5 11-Tomas Berdych (Czech Republic) beat Jeremy Chardy (France) 6-3 3-6 7-6(4) 6-4 23-John Isner (U.S.) beat Taylor Fritz (U.S.) 6-4 7-6(3) 6-3 8-Dominic Thiem (Austria) beat Vasek Pospisil (Canada) 6-4 6-4 6-3 13-Grigor Dimitrov (Bulgaria) beat Diego Schwartzman (Argentina) 7-6(4) 6-2 6-2 Jared Donaldson (U.S.) beat Janko Tipsarevic (Serbia) 5-0 (Tipsarevic retired) Ryan Harrison (U.S.) beat Borna Coric (Croatia) 7-6(4) 6-4 7-6(6) Sebastian Ofner (Austria) beat Thomaz Bellucci (Brazil) 6-2 6-3 6-2 Dusan Lajovic (Serbia) beat Stefanos Tsitsipas (Greece) 6-4 6-4 6-4 17-Jack Sock (U.S.) beat Christian Garin (Chile) 6-3 4-6 7-6(4) 6-3 10-Alexander Zverev (Germany) beat Evgeny Donskoy (Russia) 6-4 7-6(3) 6-3 Marcos Baghdatis (Cyprus) beat James Ward (Britain) 6-4 6-4 6-3 Yuichi Sugita (Japan) beat Brydan Klein (Britain) 7-6(5) 6-3 6-0 Andrey Rublev (Russia) beat Stefano Travaglia (Italy) 6-7(3) 6-3 7-5 1-6 7-5 Gilles Simon (France) beat Nicolas Jarry (Chile) 7-6(4) 6-3 6-3 2-Novak Djokovic (Serbia) beat Martin Klizan (Slovakia) 6-3 2-0 (Klizan retired) 25-Albert Ramos (Spain) beat Jordan Thompson (Australia) 6-4 6-4 7-6(4) 6-Milos Raonic (Canada) beat Jan-Lennard Struff (Germany) 7-6(5) 6-2 7-6(4) 15-Gael Monfils (France) beat Daniel Brands (Germany) 6-3 7-5 6-4 29-Juan Martin del Potro (Argentina) beat Thanasi Kokkinakis (Australia) 6-3 3-6 7-6(2) 6-4 Radu Albot (Moldova) beat Facundo Bagnis (Argentina) 4-6 6-4 7-6(9) 7-6(3) Steve Darcis (Belgium) beat Ricardas Berankis (Lithuania) 4-6 6-3 2-6 6-4 6-3 David Ferrer (Spain) beat 22-Richard Gasquet (France) 6-3 6-4 5-7 6-2 Mikhail Kukushkin (Kazakhstan) beat Taro Daniel (Japan) 4-6 6-4 7-6(4) 6-2 Mikhail Youzhny (Russia) beat Nicolas Mahut (France) 6-2 7-5 6-4 Kyle Edmund (Britain) beat Alexander Ward (Britain) 4-6 6-3 6-2 6-1 Adam Pavlasek (Czech Republic) beat Ernesto Escobedo (U.S.) 6-7(7) 6-1 6-3 6-1 Ernests Gulbis (Latvia) beat Victor Estrella (Dominican Republic) 6-1 6-1 6-2 27-Mischa Zverev (Germany) beat Bernard Tomic (Australia) 6-4 6-3 6-4 3-Roger Federer (Switzerland) beat Alexandr Dolgopolov (Ukraine) 6-3 3-0 (Dolgopolov retired)