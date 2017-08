July 11 (Gracenote) - Results from the Wimbledon Men's Doubles matches on Tuesday Quarterfinal 16-Oliver Marach/Mate Pavic beat Marcin Matkowski/Max Mirnyi 7-5 6-2 6-2 Round 3 Ken Skupski/Neal Skupski (Britain) beat Marcus Daniell/Marcelo Demoliner 7-6(3) 5-7 7-6(7) 6-4