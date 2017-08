July 12 (Gracenote) - Results from the Wimbledon Men's Doubles Quarterfinal matches on Wednesday 4-Lukasz Kubot/Marcelo Melo beat Ken Skupski/Neal Skupski (Britain) 7-6(11) 6-4 6-4 1-Henri Kontinen/John Peers beat 10-Ryan Harrison/Michael Venus 6-4 6-7(5) 6-7(4) 7-6(7) 6-1 Nikola Mektic/Franko Skugor (Croatia) beat Hans Podlipnik/Andrei Vasilevski 6-7(8) 6-4 7-6(5) 7-5