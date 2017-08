June 6 (Gracenote) - Results from the French Open Mixed Doubles Quarterfinal matches on Tuesday Anna-Lena Groenefeld/Robert Farah beat Maria Jose Martinez Sanchez/Marcelo Demoliner 5-7 6-3 10-6 3-Andrea Hlavackova/Edouard Roger-Vasselin (Czech Republic/France) beat Andreja Klepac/Dominic Inglot (Slovenia/Britain) 7-6(3) 6-3