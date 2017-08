Tennis-French Open order of play on Wednesday

June 6 (Reuters) - Order of play on the showcourts on day 11 of the French Open on Wednesday (all times GMT, prefix numbers denote seeding, all matches quarter-finals).

Court Philippe Chatrier (play starts at 0900) 20-Pablo Carreno Busta (Spain) v 4-Rafael Nadal (Spain) 28-Caroline Garcia (France) v 2-Karolina Pliskova (Czech Republic) 1-Andy Murray (Britain) v 8-Kei Nishikori (Japan)

Court Suzanne Lenglen (0900) 6-Dominic Thiem (Austria) v 2-Novak Djokovic (Serbia) 5-Elina Svitolina (Ukraine) v 3-Simona Halep (Romania) 3-Stan Wawrinka (Switzerland) v 7-Marin Cilic (Croatia)