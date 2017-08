Tennis-French Open order of play on Thursday

June 7 (Reuters) - Order of play on the showcourt on day 12 of the French Open on Thursday (all times GMT, prefix numbers denote seeding). Court Philippe Chatrier (play starts at 1000) Mixed doubles - Final Anna-Lena Groenefeld (Germany)/Robert Farah (Colombia) v 7-Gabriela Dabrowski (Canada)/Rohan Bopanna (India) Women's singles - Semi-finals Jelena Ostapenko (Latvia) v 30-Timea Bacsinszky (Switzerland) 3-Simona Halep (Romania) v 2-Karolina Pliskova (Czech Republic) (Compiled by Hardik Vyas in Bengaluru; Editing by Ken Ferris)