Tennis-Order of play for Monday at Wimbledon

July 2 (Reuters) - Order of play on the main show courts on the first day of the Wimbledon tennis championships on Monday (play starts at 1200 GMT/8 AM ET unless stated, prefix number denotes seeding):

Centre Court

1-Andy Murray (Britain) v Alexander Bublik (Kazakhstan)

Johanna Larsson (Sweden) v 11-Petra Kvitova (Czech Republic)

Daniil Medvedev (Russia) v 5-Stan Wawrinka (Switzerland)

Court One

Elise Mertens (Belgium) v 10-Venus Williams (U.S.)

4-Rafael Nadal (Spain) v John Millman (Australia)

6-Johanna Konta (Britain) v Hsieh Su-Wei (Taiwan)

Court Two (play starts at 1030 GMT)

12-Jo-Wilfried Tsonga (France) v Cameron Norrie (Britain)

Marina Erakovic (New Zealand) v 2-Simona Halep (Romania)

Philipp Kohlschreiber (Germany) v 7-Marin Cilic (Croatia)

Maryna Zanevska (Belgium) v Heather Watson (Britain) (Compiled by Simon Jennings in Bengaluru; Editing by Clare Fallon)