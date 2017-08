Tennis-Tuesday's order of play at Wimbledon

LONDON, July 3 (Reuters) - Order of play on the main show courts on the second day of the Wimbledon championships on Tuesday (play starts at 1200 GMT/8 AM ET unless stated, prefix number denotes seeding):

Centre Court 1-Angelique Kerber (Germany) v Irina Falconi (U.S.) Martin Klizan (Slovakia) v 2-Novak Djokovic (Serbia) Alexandr Dolgopolov (Ukraine) v 3-Roger Federer (Switzerland)

Court One 6-Milos Raonic (Canada) v Jan-Lennard Struff (Germany) 3-Karolina Pliskova (Czech Republic) v Evgeniya Rodina (Russia) 8-Dominic Thiem (Austria) v Vasek Pospisil (Canada)

Court Two (play begins at 1030 GMT) 29-Juan Martin Del Potro (Argentina) v Thanasi Kokkinakis (Australia) 9-Agnieszka Radwanska (Poland) v Jelena Jankovic (Serbia) Jeremy Chardy (France) v 11-Tomas Berdych (Czech Republic) Ons Jabeur (Tunisia) v 7-Svetlana Kuznetsova (Russia)