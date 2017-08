Tennis-Saturday's order of play at Wimbledon

July 7 (Reuters) - Order of play on the main show courts on the sixth day of the Wimbledon championships on Saturday (play starts at 1200 GMT/0800 ET unless stated, prefix number denotes seeding):

Centre Court 9-Agnieszka Radwanska (Poland) v 19-Timea Bacsinszky (Switzerland) Ernests Gulbis (Latvia) v 2-Novak Djokovic (Serbia) 27-Mischa Zverev (Germany) v 3-Roger Federer (Switzerland)

Court One 6-Milos Raonic (Canada) v 25-Albert Ramos-Vinolas (Spain) Anett Kontaveit (Estonia) v 5-Caroline Wozniacki (Denmark) 8-Dominic Thiem (Austria) v Jared Donaldson (U.S.)

Court Two (play begins at 1030 GMT) Sorana Cirstea (Romania) v 14-Garbine Muguruza (Spain) 1-Angelique Kerber (Germany) v Shelby Rogers (U.S.) Sebastian Ofner (Austria) v 10-Alexander Zverev (Germany)