UPDATE 13-Tennis-Swedish Open women's singles round 1 results

July 25 (Gracenote) - Results from the Swedish Open Women's Singles Round 1 matches on Tuesday Mona Barthel (Germany) beat 9-Johanna Larsson (Sweden) 6-7(3) 7-5 7-6(4) 3-Caroline Garcia (France) beat Irina Begu (Romania) 5-7 6-3 6-4 1-Caroline Wozniacki (Denmark) beat Pauline Parmentier (France) 6-3 3-6 6-2 Barbora Krejcikova (Czech Republic) beat Annika Beck (Germany) 6-0 6-0 6-Kiki Bertens (Netherlands) beat Carina Witthoeft (Germany) 6-1 6-4 Elizaveta Kulichkova (Russia) beat Ekaterina Alexandrova (Russia) 6-4 4-6 7-6(5) 7-Katerina Siniakova (Czech Republic) beat Rebecca Peterson (Sweden) 6-3 3-6 6-1 Viktorija Golubic (Switzerland) beat Martina Trevisan (Italy) 6-4 6-3 Kateryna Kozlova (Ukraine) beat Mirjam Bjoerklund (Sweden) 3-6 6-2 7-6(4) Aleksandra Krunic (Serbia) beat Cornelia Lister (Sweden) 6-1 6-2 Elise Mertens (Belgium) beat Irina Bara (Romania) 6-2 4-6 6-2 Arantxa Rus (Netherlands) beat Patricia Tig (Romania) 6-2 6-3 5-Carla Suarez Navarro (Spain) beat Jasmine Paolini (Italy) 6-1 6-0 Viktoriya Tomova (Bulgaria) beat 8-Julia Goerges (Germany) 6-4 2-2 (Goerges retired)