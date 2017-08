July 26 (Gracenote) - Results from the Swedish Open Women's Singles Round 2 matches on Wednesday 3-Caroline Garcia (France) beat Sara Errani (Italy) 6-1 6-0 2-Anastasija Sevastova (Latvia) beat Elizaveta Kulichkova (Russia) 6-2 6-3 Aleksandra Krunic (Serbia) beat Viktoriya Tomova (Bulgaria) 7-5 6-4 7-Katerina Siniakova (Czech Republic) beat Arantxa Rus (Netherlands) 7-6(3) 6-4