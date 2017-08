July 27 (Gracenote) - Results from the Swedish Open Women's Singles Round 2 matches on Thursday Kateryna Kozlova (Ukraine) beat Mona Barthel (Germany) 6-3 6-3 1-Caroline Wozniacki (Denmark) beat Viktorija Golubic (Switzerland) 6-2 2-6 6-4 Barbora Krejcikova (Czech Republic) beat 6-Kiki Bertens (Netherlands) walkover Elise Mertens (Belgium) beat 5-Carla Suarez Navarro (Spain) 6-3 6-7(2) 7-5