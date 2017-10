UPDATE 8-Tennis-China Open women's singles round 1 results

Sept 30 (Gracenote) - Results from the China Open Women's Singles Round 1 matches on Saturday Duan Yingying (China) beat 13-Kristina Mladenovic (France) 7-5 6-4 Maria Sharapova (Russia) beat 16-Anastasija Sevastova (Latvia) 7-6(3) 5-7 7-6(7) Daria Kasatkina (Russia) beat Natalia Vikhlyantseva (Russia) 7-6(5) 6-1 Anastasia Pavlyuchenkova (Russia) beat Lauren Davis (U.S.) 6-1 6-1 2-Simona Halep (Romania) beat Alison Riske (U.S.) 6-3 3-6 6-2 Sorana Cirstea (Romania) beat Mona Barthel (Germany) 7-6(4) 6-1 Daria Gavrilova (Australia) beat Anett Kontaveit (Estonia) 7-5 7-5 12-Petra Kvitova (Czech Republic) beat Kristyna Pliskova (Czech Republic) 6-3 7-5 10-Angelique Kerber (Germany) beat Naomi Osaka (Japan) 6-2 7-5