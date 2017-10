UPDATE 9-Tennis-China Open women's singles round 2 results

Oct 3 (Gracenote) - Results from the China Open Women's Singles Round 2 matches on Tuesday 11-Agnieszka Radwanska (Poland) beat Zhang Shuai (China) 7-5 7-5 Sorana Cirstea (Romania) beat Christina McHale (U.S.) 7-6(4) 6-0 4-Karolina Pliskova (Czech Republic) beat Andrea Petkovic (Germany) 6-4 6-4 Daria Gavrilova (Australia) beat 14-CoCo Vandeweghe (U.S.) 6-3 2-0 (Vandeweghe retired) Barbora Strycova (Czech Republic) beat Julia Goerges (Germany) 6-4 6-2 2-Simona Halep (Romania) beat Magdalena Rybarikova (Slovakia) 6-1 2-1 (Rybarikova retired) 12-Petra Kvitova (Czech Republic) beat Varvara Lepchenko (U.S.) 6-4 6-4 Maria Sharapova (Russia) beat Ekaterina Makarova (Russia) 6-4 4-6 6-1 Daria Kasatkina (Russia) beat Lara Arruabarrena Vecino (Spain) 6-4 7-5 Elena Vesnina (Russia) beat Duan Yingying (China) 6-3 6-2