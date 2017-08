UPDATE 10-Tennis-Birmingham Classic women's singles round 1 results

June 20 (Gracenote) - Results from the Birmingham Classic Women's Singles Round 1 matches on Tuesday 6-Garbine Muguruza Blanco (Spain) beat Elizaveta Kulichkova (Russia) 6-3 3-6 6-4 Alison Riske (U.S.) beat Donna Vekic (Croatia) 6-2 7-6(2) Zhang Shuai (China) beat Magda Linette (Poland) 7-5 7-5 Lucie Safarova (Czech Republic) beat 3-Dominika Cibulkova (Slovakia) 5-7 7-6(7) 7-5 5-Kristina Mladenovic (France) beat Duan Yingying (China) 6-3 7-6(2) CoCo Vandeweghe (U.S.) beat Christina McHale (U.S.) 6-4 6-2 Ashleigh Barty (Australia) beat Marketa Vondrousova (Czech Republic) 7-5 7-6(1) 9-Daria Gavrilova (Australia) beat Hsieh Su-Wei (Taiwan) 6-4 6-4 4-Johanna Konta (Britain) beat Lesia Tsurenko (Ukraine) 6-3 7-6(6) Katerina Siniakova (Czech Republic) beat Nao Hibino (Japan) 7-5 7-5 Camila Giorgi (Italy) beat Natalia Vikhlyantseva (Russia) 6-3 7-6(4) 7-Petra Kvitova (Czech Republic) beat Tereza Smitkova (Czech Republic) 6-2 6-3