June 21 (Gracenote) - Results from the Birmingham Classic Women's Singles Round 2 matches on Wednesday Lucie Safarova (Czech Republic) beat Naomi Osaka (Japan) 6-2 6-4 Ashleigh Barty (Australia) beat 8-Barbora Strycova (Czech Republic) 6-3 3-6 6-1 7-Petra Kvitova (Czech Republic) beat Naomi Broady (Britain) 6-2 6-2 9-Daria Gavrilova (Australia) beat Katerina Siniakova (Czech Republic) 7-5 2-6 6-4