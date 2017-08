UPDATE 5-Tennis-Bucharest Open women's singles round 1 results

July 17 (Gracenote) - Results from the Bucharest Open Women's Singles Round 1 matches on Monday Jaqueline Cristian (Romania) beat Kateryna Kozlova (Ukraine) 4-6 6-4 6-2 2-Carla Suarez Navarro (Spain) beat Annika Beck (Germany) 6-0 6-1 9-Ekaterina Alexandrova (Russia) beat Barbora Krejcikova (Czech Republic) 4-6 6-0 6-2 Aliaksandra Sasnovich (Belarus) beat Irina Bara (Romania) 6-4 6-4 Nadia Podoroska (Argentina) beat Maryna Zanevska (Belgium) 6-3 2-6 6-1 Cagla Buyukakcay (Turkey) beat Polona Hercog (Slovenia) 4-6 6-3 7-6(3)