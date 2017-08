July 21 (Gracenote) - Results from the Bucharest Open Women's Singles Quarterfinal matches on Friday 3-Julia Goerges (Germany) beat Alexandra Dulgheru (Romania) 7-5 7-5 Ana Bogdan (Romania) beat 1-Anastasija Sevastova (Latvia) 6-1 6-3 7-Irina Begu (Romania) beat Pauline Parmentier (France) 7-5 6-0 2-Carla Suarez Navarro (Spain) beat 8-Tatjana Maria (Germany) 6-0 6-3