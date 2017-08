UPDATE 12-Tennis-Eastbourne International women's singles results

June 29 (Gracenote) - Results from the Eastbourne International Women's Singles matches on Thursday Quarterfinal 5-Johanna Konta (Britain) beat 1-Angelique Kerber (Germany) 6-3 6-4 Heather Watson (Britain) beat Barbora Strycova (Czech Republic) 6-1 1-6 6-4 3-Karolina Pliskova (Czech Republic) beat 7-Svetlana Kuznetsova (Russia) 6-7(7) 6-2 6-4 6-Caroline Wozniacki (Denmark) beat 2-Simona Halep (Romania) 5-7 6-4 6-1 Round 3 5-Johanna Konta (Britain) beat 10-Jelena Ostapenko (Latvia) 7-5 3-6 6-4 Heather Watson (Britain) beat 14-Anastasia Pavlyuchenkova (Russia) 6-4 6-3 Barbora Strycova (Czech Republic) beat Lauren Davis (U.S.) 7-5 6-2 1-Angelique Kerber (Germany) beat Lara Arruabarrena Vecino (Spain) 6-2 6-1 7-Svetlana Kuznetsova (Russia) beat 9-Kristina Mladenovic (France) 6-4 2-6 6-3 2-Simona Halep (Romania) beat Tsvetana Pironkova (Bulgaria) 6-7(6) 7-6(4) 7-5 3-Karolina Pliskova (Czech Republic) beat Peng Shuai (China) 7-6(3) 6-4 6-Caroline Wozniacki (Denmark) beat 12-Elena Vesnina (Russia) 6-1 6-2 Round 2 Lauren Davis (U.S.) beat 8-Agnieszka Radwanska (Poland) 7-6(1) 6-1