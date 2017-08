July 20 (Gracenote) - Results from the Gstaad Championship Women's Singles Round 2 matches on Thursday Antonia Lottner (Germany) beat Patty Schnyder (Switzerland) 7-6(0) 2-6 6-3 Tereza Martincova (Czech Republic) beat 1-Caroline Garcia (France) 7-5 7-6(1) 2-Kiki Bertens (Netherlands) beat Anna Zaja (Germany) 6-4 6-2 5-Johanna Larsson (Sweden) beat Barbara Haas (Austria) 1-6 7-5 6-1