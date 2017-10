UPDATE 7-Tennis-Guangzhou International women's singles round 1 results

Sept 19 (Gracenote) - Results from the Guangzhou International Women's Singles Round 1 matches on Tuesday 1-Peng Shuai (China) beat Ons Jabeur (Tunisia) 7-6(4) 1-6 6-3 2-Zhang Shuai (China) beat You Xiaodi (China) 6-1 6-0 Han Xinyun (China) beat 7-Samantha Stosur (Australia) 6-7(6) 6-3 7-5 6-Alize Cornet (France) beat Bernarda Pera (U.S.) 4-6 6-2 6-2 Lizette Cabrera (Australia) beat Gao Xinyu (China) 6-3 7-5 Zhang Kailin (China) beat Jana Fett (Croatia) 2-6 6-1 6-3 Evgeniya Rodina (Russia) beat Arina Rodionova (Australia) 7-6(3) 3-6 6-0 Wang Yafan (China) beat 5-Elise Mertens (Belgium) 6-2 7-6(5)