Oct 13 (Gracenote) - Results from the Hong Kong Open Women's Singles Quarterfinal matches on Friday 6-Anastasia Pavlyuchenkova (Russia) beat Naomi Osaka (Japan) 6-3 6-3 Wang Qiang (China) beat Samantha Stosur (Australia) 7-5 6-2 7-Daria Gavrilova (Australia) beat Lizette Cabrera (Australia) 6-1 3-6 6-4 Jennifer Brady (U.S.) beat Nicole Gibbs (U.S.) 7-5 6-4