Oct 12 (Gracenote) - Results from the Hong Kong Open Women's Singles Round 2 matches on Thursday Lizette Cabrera (Australia) beat 3-Caroline Wozniacki (Denmark) walkover Jennifer Brady (U.S.) beat 8-Zhang Shuai (China) 6-3 6-4 Wang Qiang (China) beat Luksika Kumkhum (Thailand) 6-4 6-4 Nicole Gibbs (U.S.) beat 1-Elina Svitolina (Ukraine) walkover