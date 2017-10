UPDATE 9-Tennis-Hong Kong Open women's singles round 1 results

Oct 10 (Gracenote) - Results from the Hong Kong Open Women's Singles Round 1 matches on Tuesday 3-Caroline Wozniacki (Denmark) beat Eugenie Bouchard (Canada) 6-1 6-1 1-Elina Svitolina (Ukraine) beat Zarina Diyas (Kazakhstan) 6-4 7-6(2) Jennifer Brady (U.S.) beat Misa Eguchi (Japan) 6-3 6-0 6-Anastasia Pavlyuchenkova (Russia) beat Timea Babos (Hungary) 6-4 6-4 Jacqueline Cako (U.S.) beat Priscilla Hon (Australia) 6-3 4-6 7-6(5) Luksika Kumkhum (Thailand) beat 5-Elena Vesnina (Russia) 6-3 6-4 2-Venus Williams (U.S.) beat Risa Ozaki (Japan) 6-2 6-2 7-Daria Gavrilova (Australia) beat Miyu Kato (Japan) 6-1 7-6(4) Naomi Osaka (Japan) beat Alexa Guarachi (Chile) 7-5 6-4 4-Agnieszka Radwanska (Poland) beat Zhang Ling (Hong Kong) 6-1 6-2