July 25 (Gracenote) - Results from the Nanchang Open Women's Singles Round 1 matches on Tuesday 6-Jelena Jankovic (Serbia) beat Kang Jiaqi (China) 6-2 7-5 Zhu Lin (China) beat 8-Risa Ozaki (Japan) 6-0 7-5 Lu Jingjing (China) beat Zarina Diyas (Kazakhstan) 6-3 1-6 7-6(6) Arina Rodionova (Australia) beat 5-Duan Yingying (China) 7-5 6-4 Wang Yafan (China) beat Miyu Kato (Japan) 6-1 6-4