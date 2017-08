July 26 (Gracenote) - Results from the Nanchang Open Women's Singles matches on Wednesday Round 2 Arina Rodionova (Australia) beat Liu Fangzhou (China) 6-4 6-2 Han Xinyun (China) beat 4-Wang Qiang (China) 5-7 7-6(2) 6-3 Hsieh Su-Wei (Taiwan) beat Eri Hozumi (Japan) 4-6 6-3 6-4 Round 1 Tereza Martincova (Czech Republic) beat Alla Kudryavtseva (Russia) 7-5 2-6 6-4 3-Kristyna Pliskova (Czech Republic) beat Jang Su Jeong (South Korea) 6-3 7-6(4)