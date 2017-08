July 27 (Gracenote) - Results from the Nanchang Open Women's Singles Round 2 matches on Thursday 2-Peng Shuai (China) beat Tereza Martincova (Czech Republic) 6-2 3-2 (Martincova retired) Lu Jingjing (China) beat 6-Jelena Jankovic (Serbia) 2-6 6-1 6-2 Nao Hibino (Japan) beat 3-Kristyna Pliskova (Czech Republic) 0-3 (Kr. Pliskova retired) Zhu Lin (China) beat Xun Fangying (China) 6-3 6-4 Wang Yafan (China) beat Chang Kai-Chen (Taiwan) 6-0 6-2