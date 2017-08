UPDATE 5-Tennis-Nottingham Open women's singles round 1 results

June 12 (Gracenote) - Results from the Nottingham Open Women's Singles Round 1 matches on Monday Yanina Wickmayer (Belgium) beat Elizaveta Kulichkova (Russia) 6-4 6-4 Julia Boserup (U.S.) beat Laura Robson (Britain) 6-4 6-3 Hsieh Su-Wei (Taiwan) beat Kristina Kucova (Slovakia) 6-1 6-4 Magda Linette (Poland) beat Oceane Dodin (France) 6-4 7-6(5) Kristie Ahn (U.S.) beat 8-Naomi Osaka (Japan) 6-1 6-1 Jana Fett (Croatia) beat 7-Mona Barthel (Germany) 6-3 5-7 7-5 Tsvetana Pironkova (Bulgaria) beat Tereza Martincova (Czech Republic) 6-2 6-2