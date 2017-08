UPDATE 8-Tennis-Nottingham Open women's singles round 1 results

June 13 (Gracenote) - Results from the Nottingham Open Women's Singles Round 1 matches on Tuesday Christina McHale (U.S.) beat 2-Anastasija Sevastova (Latvia) 6-0 5-7 7-6(2) 5-Lucie Safarova (Czech Republic) beat Grace Min (U.S.) 6-3 6-7(5) 6-2 4-Alison Riske (U.S.) beat Heather Watson (Britain) 6-2 6-3 Kurumi Nara (Japan) beat 3-Lauren Davis (U.S.) 6-3 6-3 Ashleigh Barty (Australia) beat Tatjana Maria (Germany) 4-6 6-3 6-0 Maria Sakkari (Greece) beat Jana Cepelova (Slovakia) 7-6(3) 5-7 7-6(6) Donna Vekic (Croatia) beat 6-Shelby Rogers (U.S.) 6-4 6-3 1-Johanna Konta (Britain) beat Tara Moore (Britain) 6-2 3-0 (Moore retired) Magdalena Rybarikova (Slovakia) beat Dayana Yastremska (Ukraine) 6-1 6-2