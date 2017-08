June 17 (Gracenote) - Results from the Nottingham Open Women's Singles Semifinal matches on Saturday Donna Vekic (Croatia) beat 5-Lucie Safarova (Czech Republic) 7-6(5) 3-6 7-6(4) 1-Johanna Konta (Britain) beat Magdalena Rybarikova (Slovakia) 6-2 7-5