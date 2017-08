June 7 (Gracenote) - Results from the French Open Women's Doubles Quarterfinal matches on Wednesday 3-Chan Yung-Jan/Martina Hingis beat Raluca Olaru/Olga Savchuk 6-2 6-1 1-Bethanie Mattek-Sands/Lucie Safarova beat Kirsten Flipkens/Francesca Schiavone 6-2 6-4 6-Lucie Hradecka/Katerina Siniakova (Czech Republic) beat 2-Ekaterina Makarova/Elena Vesnina (Russia) 6-1 6-4 Ashleigh Barty/Casey Dellacqua (Australia) beat Irina Begu/Zheng Saisai 6-3 6-4