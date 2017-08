June 7 (Gracenote) - Results from the French Open Women's Singles Quarterfinal matches on Wednesday 3-Simona Halep (Romania) beat 5-Elina Svitolina (Ukraine) 3-6 7-6(6) 6-0 2-Karolina Pliskova (Czech Republic) beat 28-Caroline Garcia (France) 7-6(3) 6-4