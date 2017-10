Sept 16 (Gracenote) - Results from the Quebec City Challenge Women's Singles Quarterfinal matches on Friday 3-Timea Babos (Hungary) beat Francoise Abanda (Canada) 6-3 6-2 7-Alison Van Uytvanck (Belgium) beat Caroline Dolehide (U.S.) 6-2 6-2 4-Tatjana Maria (Germany) beat Sachia Vickery (U.S.) 6-1 6-3 1-Lucie Safarova (Czech Republic) beat Lucie Hradecka (Czech Republic) 6-4 7-5