June 12 (Gracenote) - Results from the Den Bosch Open Women's Singles Round 1 matches on Monday Camila Giorgi (Italy) beat Varvara Lepchenko (U.S.) 6-3 6-7(6) 6-2 Petra Krejsova (Czech Republic) beat Jelena Jankovic (Serbia) 6-3 7-5 7-Lesia Tsurenko (Ukraine) beat Elise Mertens (Belgium) 6-4 6-1 Arantxa Rus (Netherlands) beat 6-Timea Babos (Hungary) 5-7 6-2 6-3