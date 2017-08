UPDATE 8-Tennis-Den Bosch Open women's singles round 1 results

June 13 (Gracenote) - Results from the Den Bosch Open Women's Singles Round 1 matches on Tuesday 2-Kristina Mladenovic (France) beat Risa Ozaki (Japan) 7-5 6-1 Andrea Petkovic (Germany) beat 3-Kiki Bertens (Netherlands) 7-6(6) 2-6 6-2 5-Ana Konjuh (Croatia) beat Tamara Korpatsch (Germany) 6-4 6-4 Carina Witthoeft (Germany) beat 4-CoCo Vandeweghe (U.S.) 6-7(3) 6-3 7-5 Natalia Vikhlyantseva (Russia) beat Cornelia Lister (Sweden) 6-1 6-4 Evgeniya Rodina (Russia) beat Miyu Kato (Japan) 6-1 6-1 Aliaksandra Sasnovich (Belarus) beat Anna Kalinskaya (Russia) 6-3 6-4 Kirsten Flipkens (Belgium) beat Madison Brengle (U.S.) 6-1 6-2 Andrea Hlavackova (Czech Republic) beat Asia Muhammad (U.S.) 6-3 3-6 6-4 Anett Kontaveit (Estonia) beat 8-Kristyna Pliskova (Czech Republic) 6-7(5) 6-3 6-1 Richel Hogenkamp (Netherlands) beat Mandy Minella (Luxembourg) 6-3 6-3