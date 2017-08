June 17 (Gracenote) - Results from the Den Bosch Open Women's Singles Semifinal matches on Saturday Anett Kontaveit (Estonia) beat 7-Lesia Tsurenko (Ukraine) 6-3 6-7(0) 6-2 Natalia Vikhlyantseva (Russia) beat 5-Ana Konjuh (Croatia) 6-3 7-5