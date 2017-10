UPDATE 7-Tennis-Seoul Open women's singles round 1 results

Sept 19 (Gracenote) - Results from the Seoul Open Women's Singles Round 1 matches on Tuesday Arantxa Rus (Netherlands) beat 8-Christina McHale (U.S.) 6-3 6-4 1-Jelena Ostapenko (Latvia) beat Johanna Larsson (Sweden) 7-6(6) 6-1 Richel Hogenkamp (Netherlands) beat 2-Kiki Bertens (Netherlands) 5-7 6-4 6-3 Nicole Gibbs (U.S.) beat Jang Su Jeong (South Korea) 6-3 7-5 Nao Hibino (Japan) beat Chang Kai-Chen (Taiwan) 6-2 6-4 Denisa Allertova (Czech Republic) beat Andrea Petkovic (Germany) 6-2 7-5 Han Na-Lae (South Korea) beat 3-Kristyna Pliskova (Czech Republic) 6-4 6-4 Veronica Cepede Royg (Paraguay) beat Peangtarn Plipuech (Thailand) 6-3 6-2