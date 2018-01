Dec 31 (Gracenote) - Results from the Shenzhen Open Women's Singles Round 1 matches on Sunday Duan Yingying (China) beat Evgeniya Rodina (Russia) 6-2 7-5 Aryna Sabalenka (Belarus) beat Monica Niculescu (Romania) 6-4 6-4 Alison Riske (U.S.) beat 5-Wang Qiang (China) 7-5 6-0 Magda Linette (Poland) beat Jana Cepelova (Slovakia) 7-5 2-6 6-4 6-Katerina Siniakova (Czech Republic) beat Ons Jabeur (Tunisia) 6-1 6-1 4-Irina Begu (Romania) beat Liu Fangzhou (China) 6-1 6-2