UPDATE 1-Tennis-WTA Finals women's singles round robin white group results

Oct 22 (Gracenote) - Results from the WTA Finals Women's Singles Round Robin White Group matches on Sunday RESULTS White Group 2-Garbine Muguruza Blanco (Spain) beat 7-Jelena Ostapenko (Latvia) 6-3 6-4 3-Karolina Pliskova (Czech Republic) beat 5-Venus Williams (U.S.) 6-2 6-2 STANDINGS P W L F A Pts Red Group 1. Simona Halep 0 0 0 0 0 0 1=. Elina Svitolina 0 0 0 0 0 0 1=. Caroline Wozniacki 0 0 0 0 0 0 1=. Caroline Garcia 0 0 0 0 0 0 White Group 1. Karolina Pliskova 1 1 0 2 0 2 2. Garbine Muguruza Blanco 1 1 0 2 0 2 3. Jelena Ostapenko 1 0 1 0 2 0 4. Venus Williams 1 0 1 0 2 0