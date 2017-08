Aug 2 (Gracenote) - Results from the Stanford Classic Women's Singles Round 2 matches on Wednesday 3-Madison Keys (U.S.) beat Caroline Dolehide (U.S.) 3-6 6-2 6-3 5-Ana Konjuh (Croatia) beat Natalia Vikhlyantseva (Russia) 7-5 6-4 7-Lesia Tsurenko (Ukraine) beat Maria Sharapova (Russia) walkover