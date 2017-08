Aug 3 (Gracenote) - Results from the Stanford Classic Women's Singles Round 2 matches on Thursday 2-Petra Kvitova (Czech Republic) beat Kateryna Bondarenko (Ukraine) 6-2 6-2 8-Catherine Bellis (U.S.) beat Veronica Cepede Royg (Paraguay) 7-6(3) 6-2 4-Anastasia Pavlyuchenkova (Russia) beat Alison Riske (U.S.) 6-4 6-0