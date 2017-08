Aug 5 (Gracenote) - Results from the Stanford Classic Women's Singles Quarterfinal matches on Friday 8-Catherine Bellis (U.S.) beat 2-Petra Kvitova (Czech Republic) 6-2 6-0 3-Madison Keys (U.S.) beat 7-Lesia Tsurenko (Ukraine) 6-4 6-3 6-CoCo Vandeweghe (U.S.) beat 4-Anastasia Pavlyuchenkova (Russia) 6-2 6-3 1-Garbine Muguruza Blanco (Spain) beat 5-Ana Konjuh (Croatia) 6-1 6-3